Cannabis-Freigabe: Wann mit dem Anbau in Hamburg begonnen wird

Stand: 14.04.2024 18:14 Uhr

Vor zwei Wochen wurden Konsum und Anbau von Cannabis in weiten Bereichen legalisiert. Allerdings fehlen in den Bundesländern die Strukturen, die neue Freiheit mit Leben zu füllen. Bis vor allem die vielerorts bereit stehenden Cannabis Clubs selbst anbauen dürfen, könnte es also noch dauern.