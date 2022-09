CDU: Hamburg soll Förderung von Sprach-Kitas fortsetzen Stand: 05.09.2022 09:05 Uhr Das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" soll am Ende des Jahres eingestellt werden. Der Protest dagegen ist groß - auch in Hamburg.

Denn fast jede vierte Kindertagesstätte in der Stadt profitiert von dem Förderprogramm. Nach der Fraktion der Linken fordert nun auch die CDU-Fraktion: Hamburg muss die Sprach-Kitas retten.

CDU: Hamburg soll Geld für Programm bereitstellen

Sprache ist der Schlüssel zu einer gelungenen Integration. Gerade an dieser Stelle zu kürzen ist ein Fehler mit weitreichenden Konsequenzen und angesichts der aktuellen Herausforderungen völlig unverständlich, so die Einschätzung der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Sie will, dass Hamburg das Programm weiterführt und das notwendige Geld dafür bereitstellt.

Sozialbehörde: Keine Mittel dafür im Haushalt

Auch Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) kritisiert das Auslaufen des Förderprogramms und findet deutliche Worte: Das sei ein fatales Signal und eine große Torheit, sagt sie.

In diesem Jahr flossen 8,4 Millionen Euro aus dem Förderprogramm in Hamburger Sprach-Kitas. Damit werden bisher 336 halbe Stellen in knapp 300 Hamburger Kitas finanziert. Diese Mittel könne Hamburg nicht ohne Weiteres aus dem Haushalt aufbringen, so die Sozialbehörde. Pro Jahr gibt die Stadt für die Kita-Betreuung insgesamt mehr als eine Milliarde Euro aus.

