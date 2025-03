Busunfall in Hamburg-Rahlstedt: Fahrer reanimiert, Bus geborgen Stand: 19.03.2025 12:13 Uhr Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen in Hamburg-Rahlstedt im Großeinsatz gewesen. Auf dem Alten Zollweg war ein Linienbus gegen einen Baum und einen Verteilerkasten gefahren.

Ursache des Unfalls war wohl ein medizinischer Notfall beim Fahrer des Busses. Er verlor die Kontrolle über den Bus der Linie 168, fuhr auf die gegenüberliegende Straßenseite, über einen Fußweg und kam erst an einem Baum in einem Vorgarten zum Stehen. Der Busfahrer musste anschließend wiederbelebt werden, dabei halfen offenbar auch Passanten. In dem Bus saßen neun Fahrgäste. Sie kamen mit dem Schrecken davon, wurden aber von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Spezialkran im Einsatz

Anschließend begann die komplizierte Bergung des Hochbahn-Busses: Mithilfe eines Spezialkrans der Feuerwehr wurde der Bus angehoben und auf den Fußweg gesetzt. Danach übernahm ein Abschleppunternehmen. Der Alte Zollweg war wegen des Unfalls und der Bergungsarbeiten zwischen Arnswalder Straße und Treptower Straße zeitweise gesperrt.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen vom NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz zuerst. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.03.2025 | 07:00 Uhr