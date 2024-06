Stand: 02.06.2024 20:01 Uhr Busbahnhof Harburg: Neubau startet am Montag

Ab Montag müssen Nutzer von Bus und Bahn in Harburg mit Bauarbeiten rechnen: Der Zentrale Busbahnhof wird abgerissen. Die neue Anlage soll im Frühsommer 2026 in Betrieb gehen, wie die Hamburger Hochbahn mitteilte. Bis dahin wird der Umsteigepunkt für fast alle Buslinien in die Nähe der S-Bahnstation Harburg-Rathaus verlegt. Der Busbahnhof Harburg wird täglich von etwa 40.000 Fahrgästen genutzt.

