Bundespolizei: Neue Wache in Hamburg-Altona

Stand: 03.09.2024 18:55 Uhr

In Altona hat die Bundespolizei am Dienstag ihre neue Wache in der Harkortstraße offiziell eröffnet. Von dort aus starten die Bundespolizistinnen und -polizisten zukünftig rund um die Uhr zu ihren Einsätzen im gesamten Hamburger Westen.