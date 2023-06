Bundesdrogenbeauftragter Blienert zu Besuch in Hamburg Stand: 01.06.2023 08:06 Uhr Die Zahl der Drogentoten steigt wieder - allein in Hamburg waren es im vergangenen Jahr 96 Menschen, die nach dem Konsum illegaler Drogen gestorben sind. Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert machte sich am Mittwoch in Hamburg deshalb für eine Kurs-Korrektur in der Drogenpolitik stark.

Der Drogenbeauftragte setzt unter anderem auf das sogenannte Drug-Checking - wer Drogen konsumiert, könne sie damit vorher kostenlos auf Verunreinigungen und Zusatzstoffe testen lassen. "Drug-Checking ermöglicht, Leben zu retten. Das ist ein wesentliches Merkmal eigentlich, das sollte man nicht links liegen lassen, das sollte man nutzen", so Blienert.

Bisherige Drogenpolitik mit mehr Verboten

Das ist eine Abkehr von der bisherigen Drogenpolitik, die viel stärker auf Verbote gesetzt hat. Dazu gehört für Blienert auch, häufiger als bisher auch Diamorphin zu verschreiben - also Heroin auf Rezept. "In der Schweiz gibt es sehr gute Erfahrungen damit und ich glaube, wir sollten auch in Deutschland von diesen Vorteilen profitieren, deshalb setze ich mich dafür ein."

Blienert für Legalisierung von Cannabis

Blienert, der seit Anfang vergangenen Jahres Drogenbeauftragter der Bundesregierung ist, unterstützt auch die Legalisierung von Cannabis. Nach seiner Überzeugung sei es keine Einstiegsdroge. In Hamburg lobte er unter anderem die Drogen-Konsum-Räume, die es in der Stadt gibt - beispielsweise beim Stay Alive in Altona.

