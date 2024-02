Bürgerschaft diskutiert über Hilfsprogramm für Schüler Stand: 14.02.2024 15:56 Uhr Was bringt die Millionenförderung des Bundes für benachteiligte Schülerinnen und Schüler in Hamburg? Darüber hat die Hamburgische Bürgerschaft am Mittwoch debattiert.

In den kommenden zehn Jahren will der Bund Hamburg für das sogenannte Startchancen-Programm mehr als 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Die neue Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) bezeichnete die Maßnahme als "das größte bildungspolitische Programm, das in Deutschland in den letzten Jahrzehnten beschlossen wurde".

Grüne: Verbesserungen in Mathe und Deutsch angestrebt

Ähnlich sieht das Lena Zagst (Grüne). Noch immer seien die soziale Herkunft und der Wohnort mit ausschlaggebend, wie gut jemand in der Schule ist. "Ziel ist es, die Anzahl der SchülerInnen, die die Mindeststandards in Mathe und Deutsch nicht erreichen, bis zur Ende der Laufzeit dieses Programms zu halbieren."

Kritik von den Linken: "Allen Rückenwind geben"

Laut Sabine Boeddinghaus (Linke) reicht es nicht, den Anteil derjenigen, die nicht richtig schreiben, lesen und rechnen können, zu halbieren. "Wo ist der Anspruch wirklich allen den Rückenwind zu geben, die ihn brauchen?"

Zwischenrufe bei AfD-Rede - Sitzung unterbrochen

Für Empörung bei vielen Abgeordneten sorgte AfD-Fraktionschef Alexander Wolf, der die Ursachen für Probleme an Schulen in einer angeblich verfehlten Migrationspolitik sieht. "Und der Steuerzahler soll dann Ihre teuren Reparaturmaßnahmen bezahlen", sagte er. Wegen Zwischenrufen aus der Linksfraktion, das seien "rassistische Unterstellungen", rief die AfD den Ältestenrat an. Die Bürgerschaftssitzung wurde für mehr als eine halbe Stunde unterbrochen. Ein von der AfD geforderter Ordnungsruf gegen die Zwischenrufer wurde aber nicht erteilt.

"Startchancen-Programm" soll 45.000 Schülern helfen

Hamburg erhält aus dem "Startchancen-Programm" in den kommenden zehn Jahren 215 Millionen Euro vom Bund, um bis zu 45.000 Schülerinnen und Schüler an mehr als 80 Schulen beim Lernen der Basiskompetenzen in Deutsch und Mathematik sowie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.

