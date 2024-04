Bürgerschaft debattiert über Hamburgs Stadtentwicklung Stand: 24.04.2024 15:35 Uhr Elbtower, Überseequartier, Holstenareal - Hamburgs Problem-Baustellen haben am Mittwoch die Hamburgische Bürgerschaft beschäftigt. Die Linke hatte die Debatte angemeldet - und übte massive Kritik an der Stadtentwicklungspolitik des rot-grünen Senats.

Eine Stadt sei Gemeinwesen und keine Marke, sagte Linken-Abgeordnete Heike Sudmann. Sie warf dem Senat vor: "Sie lassen sich lieber von Konzernen diktieren, was die wollen, als zu gucken, was brauchen die Hamburger und Hamburgerinnen." Diese bräuchten günstigen Wohnraum, so Sudmann weiter.

Grüne: "Brauchen Partner in der Wohnungswirtschaft"

Den Bedarf könne die Stadt aber gar nicht allein decken, sagte Grünen-Fraktionschef Dominik Lorenzen: "Wir können die Rahmenbedingungen setzen, aber wir brauchen doch auch die Partner in der Wohnungswirtschaft. Und dieser sozialistische Unsinn führt uns doch ins Abseits."

AfD sieht zu viel staatliche Einmischung

Dass die Stadt Investoren etwa sozialen Wohnungsbau vorschreibt, kritisierte Alexander Wolf von der AfD: "Diese Projekte laufen verkehrt wegen zu viel Staat, wegen zu viel staatlicher Einmischung, Gängelung und Vorgaben."

CDU wirft Senat Untätigkeit vor

Der CDU fehlt die Vision bei der Stadtentwicklung, sie sprach von "überbordender Untätigkeit" des Senats. Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) widersprach. Der Senat habe die ganze Stadt im Blickt, sagte sie.

