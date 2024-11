Brand in Hamburger Werkstatt direkt neben Tankstelle Stand: 11.11.2024 07:40 Uhr Die Hamburger Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Einsatz im Stadtteil Eidelstedt ausgerückt. Dort brannte es auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt - gleich neben einer Tankstelle.

Der Brand wurde gegen 21.30 Uhr gemeldet: ein Feuer in einer Autowerkstatt in der Pinneberger Chaussee und zwar direkt hinter einer Tankstelle. Die stellte vorübergehend den Betrieb ein. Die Flammen schlugen schon durch das Dach, in einem hinteren Bereich des Gebäudes strömte Gas aus Gasflaschen in den Feuerball.

Feuerwehr öffnet das Dach der Werkstatt

Ein Löschzug und zwei Freiwillige Feuerwehren rückten zum Einsatzort aus. Ein Übergreifen der Flammen auf die Werkstattboxen konnten die Einsatzkräfte verhindern. Von einer Drehleiter aus öffneten sie Teile des Daches mit Spezialsägen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 30 Personen im Einsatz. Wodurch das Feuer ausbrach, ermittelt jetzt die Polizei.

