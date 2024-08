"Botschaft der Wildtiere" öffnet in der Hamburger Hafencity Stand: 30.08.2024 16:05 Uhr Die Deutsche Wildtier Stiftung lädt seit Freitag zu einem Besuch in die neue Dauerausstellung der "Botschaft der Wildtiere" in der Hamburger Hafencity ein. Auf rund 2.200 Quadratmetern dreht sich hier alles um die insgesamt 48.000 heimischen Wildtiere.

Auf moderne Art und Weise wird die Artenvielfalt in der "Botschaft der Wildtiere" erläutert und zum Verstehen aufbereitet.

Interaktive Ausstellung, Naturfilmkino und Lernwerkstatt

Die Ausstellung ist interaktiv aufgebaut und beinhaltet den Angaben zufolge Deutschlands erstes Naturfilmkino sowie eine Lernwerkstatt als außerschulischen Lernort, in dem Kinder experimentieren, gestalten und forschen dürfen.

"Die Ausstellung ist wirklich etwas, wo ich anpacken und ausprobieren kann. Wo ich sehr viel darüber lerne, wie Tiere leben und wie viele Herausforderungen unsere Wildtiere in Deutschland haben. Aber auch, welche Lösungen es dafür gibt", so Klaus Hackländer, Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung. Außerdem könne auch etwas mit nach Hause genommen werden, für den eigenen Garten oder den Balkon, um die Welt ein bisschen wildtierfreundlicher zu machen.

Tag der offenen Tür am Sonnabend

Zur Eröffnung reiste der Naturschützer und Extrembergsteiger Reinhold Messner an, sowie Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Am Sonnabend lädt die "Botschaft der Wildtiere" von 10 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Hafencity.

