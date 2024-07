Böller und Prügelei: Polizeieinsätze bei Abifeiern in Hamburg Stand: 14.07.2024 14:45 Uhr Bei zwei Abiturfeiern in Hamburg hat es am Wochenende Zwischenfälle gegeben, zu denen die Polizei ausrücken musste.

Bei einer Abiparty am Elbstrand kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer Prügelei. Nach Angaben der Polizei sollen zehn Jugendliche auf einen 16-Jährigen eingeschlagen und ihn verletzt haben. Es werde wegen Körperverletzung ermittelt, berichtete der Sprecher weiter. Nach dem Vorfall in der Nähe des Findlings "Alter Schwede" wurde der 16-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Barmbek-Nord: Vier Verletzte durch Böller

Bereits am Freitagabend war es in Barmbek-Nord bei einer Abifeier mit 300 Menschen zu einem Zwischenfall gekommen. Bei einem Gruppenfoto hatte der Vater eines Feiernden einen sogenannten Polenböller auf die Jugendlichen geworfen. Vier Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

