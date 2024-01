Stand: 04.01.2024 18:18 Uhr Billstedt: Wohnung ausgebrannt, fünf Menschen gerettet

In einem Hochhaus in Billstedt ist am Donnerstag eine Wohnung im fünften Stock ausgebrannt. Die Feuerwehr rettete fünf Menschen mithilfe von Fluchthauben durch das verqualmte Treppenhaus. Ein Kleinkind und zwei Erwachsene kamen später leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar.

