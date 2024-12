Stand: 14.12.2024 21:27 Uhr Billstedt: Streit im Friseursalon endet mit Scheren-Attacke

Am Schiffbeker Weg in Billstedt kam es am Sonnabend in einem Friseurladen zu einem schweren Streit. Laut Polizei griff ein Beteiligter zu einer Schere und verletzte seinen Kontrahenten mit einem Stich in den Bauch schwer. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Auch eine Glasscheibe des Ladens ging zu Bruch. Der Tatverdächtige flüchtete, wurde jedoch wenig später von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen zum Auslöser des Streits laufen. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

