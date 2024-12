Hamburg-Billstedt: Mann mit Friseur-Schere niedergestochen Stand: 15.12.2024 08:18 Uhr Im Hamburger Stadtteil Billstedt sind am Sonnabend bei einem blutigen Streit mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann wurde mit einer Friseur-Schere niedergestochen. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei festgenommen.

Der Vorfall habe sich vor oder in einem Friseurladen ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Dort gab es im Schiffbeker Weg laut Polizei am Samstagabend einen Streit - und der war offenbar heftig. Einer der Beteiligten griff ersten Erkenntnissen zufolge nach einer Friseur-Schere und stach damit auf seinen Kontrahenten ein. Der Mann ging verletzt zu Boden. Der 37-jährige Verletzte habe sich von einer Feier und den dortigen Kindern in der Nähe gestört gefühlt.

Opfer muss ins Krankenhaus - Täter flüchtet

Fünf Menschen seien vom Rettungsdienst untersucht worden. Davon seien vier leicht oder gar nicht verletzt worden, ein 37-Jähriger "etwas schwerer". Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge aber nicht. Der mutmaßliche Täter flüchtete, konnte aber wenig später von alarmierten Polizistinnen und Polizisten gestellt und festgenommen werden. Außerdem ging laut Polizei eine Glasscheibe des Ladens zu Bruch.

Auslöser des Streits unklar

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Rettungswagen sowie Notärztinnen und Notärzten an. Was genau den Streit in dem Friseurladen auslöste, ermittelt nun die Polizei.

