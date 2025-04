Stand: 28.04.2025 20:19 Uhr Billbrook: Auto fährt gegen Ampelmast - Kleinkind schwer verletzt

Nach einem Unfall in Billbrook sind am Montagabend gleich zwei Rettungshubschrauber in der Grusonstraße gelandet. Dort war ein Pkw frontal gegen einen Laternenmast geprallt. Ein Kleinkind kam schwer verletzt ins Auto. Drei Erwachsene blieben unverletzt. Zunächst war von zwei schwerverletzten Kindern die Rede gewesen.

