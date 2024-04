Bezirksamt Hamburg-Nord: Umzug ins Arne Jacobsen Haus

Stand: 22.04.2024 21:05 Uhr

Das Bezirksamt Hamburg-Nord zieht in die ehemalige HEW-Zentrale in den Überseering, in das Arne Jacobsen Haus. Ein ursprünglich geplanter Neubau in Barmbek ist aus Kostengründen vom Tisch. Die Pläne für den Umzug werden heute der Öffentlichkeit vorgestellt.