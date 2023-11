Bedrohung mit Waffe? Polizei räumt Schule in Blankenese

Stand: 08.11.2023 14:23 Uhr

In Hamburg-Blankenese läuft seit dem Vormittag ein Großeinsatz: Die Polizei spricht von einer "Bedrohungslage" an der Stadtteilschule in der Frahmstraße, nachdem eine Lehrerin bedroht worden war.