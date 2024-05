Stand: 09.05.2024 19:51 Uhr Basketball-Bundesliga: Hamburg Towers gewinnen in Tübingen

Die Veolia Towers Hamburg haben in der Basketball-Bundesliga gute Chancen, die Play-Ins zu erreichen. Sie feierten am Donnerstag bei den bereits als Absteiger feststehenden Tigers Tübingen einen 93:78 (47:43)-Erfolg. Die Hamburger belegen in der Tabelle Platz zehn und haben einen Sieg mehr als Verfolger Bamberg. Nur wenn Bamberg am letzten Spieltag der Hauptrunde am Sonntag gewinnt und die Towers zugleich gegen die BG Göttingen verlieren, würden die Hamburger nicht weiterkommen. Die Teams auf den Rängen sieben bis zehn bestreiten Play-in-Duelle um die letzten beiden Viertelfinalplätze in den Play-offs.

