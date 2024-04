Stand: 18.04.2024 17:46 Uhr Barmbek-Süd: Grundstein für Katholische Sophienschule

Das Erzbistum Hamburg hat am Donnerstag den Grundstein für die Katholische Sophienschule in Barmbek-Süd gelegt. Der Neubau, in dem auch eine Kita untergebracht wird, kostet 25 Millionen Euro. Rund 360 Kinder sollen zukünftig die Vor- und Grundschule mit drei Parallelklassen besuchen. Im Sommer kommenden Jahres soll die neue Schule neben der Kirche St. Sophien fertig sein. Das Erzbistum will mit der Investition auch ein Zeichen nach den umstrittenen Schulschließungen der vergangenen Jahre setzen.

