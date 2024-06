Barmbek: Mann vor Bar niedergestochen - Verdächtiger gefasst Stand: 28.06.2024 13:23 Uhr Einen Tag nach einer Messerattacke in Hamburg-Barmbek hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Am Donnerstagmittag war ein 33-jähriger Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden.

Zwei Männer waren laut Polizei vor einer Bar in der Drosselstraße in einen Streit geraten. Dann zückte einer ein Messer und stach auf den anderen ein. Das Opfer brach mit einer lebensgefährlichen Halswunde zusammen, der Täter flüchtete. Zeugen und Zeuginnen riefen die Feuerwehr. Sanitäter und Sanitäterinnen sowie ein Notarzt kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn ins Krankenhaus.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Sofort machten sich mehrere Streifenwagen-Besatzungen auf die Suche nach dem flüchtigen Täter. Dafür war auch der Polizeihubschrauber "Libelle" in der Luft. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat sie bereits am Donnerstag einen 24-jährigen Mann festgenommen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

U-Bahnverkehr war betroffen

Wegen des Polizeieinsatzes hielten U-Bahnen der Linie U3 zwischenzeitlich nicht am Bahnhof Barmbek, der direkt neben dem Tatort liegt. Der Bereich um die Drosselstraße ist von der Polizei gesperrt worden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.06.2024 | 13:00 Uhr