Bahn: Sperrung zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Harburg aufgehoben Stand: 10.08.2024 17:57 Uhr Die Bahnstrecke zwischen Hauptbahnhof und Harburg ist für Fernzüge wieder freigegeben. In einer Baustelle nahe der Gleise war ein Bagger abgesackt und musste gesichert werden. Solange konnten laut Bahn nur etwa 2 Züge pro Stunde passieren

In einer Baustelle war am Mittag nahe der Gleise ein Bagger abgesackt. Der Bagger konnte am frühen Abend gesichert werden. Für die Zeit der Bergungsarbeiten konnten laut der Deutschen Bahn nur etwa zwei Züge pro Stunde passieren.

Einige Züge fielen am Nachmittag aus, andere mussten über andere Strecken ausweichen. Dadurch kam es zu massiven Verspätungen.

