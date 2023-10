Badeunfall in Niendorf: Fünfjähriges Mädchen wiederbelebt Stand: 05.10.2023 12:43 Uhr Nach einem Schwimmunfall im Bondenwald-Bad in Hamburg-Niendorf schwebt ein fünf Jahre altes Mädchen weiter in Lebensgefahr. Es war am Mittwochnachmittag bei einem Schwimmkurs leblos im Becken gefunden worden.

Laut Bäderland fand gerade ein Seepferdchen-Kurs für fünf bis sieben Jahre alte Kinder statt, als das Unglück passierte. Ein Polizeisprecher sagte, als die Kinder zum Duschen gehen sollten, wurde das Mädchen leblos im Schwimmbecken gefunden. Badpersonal begann sofort mit der Wiederbelebung. Anschließend kam das fünfjährige Mädchen ins Universitätsklinikum Eppendorf, wo sie noch immer auf der Intensivstation liegt.

Umstände weiterhin unklar

Der Kurs fand in dem Lehrschwimmbecken des Bondenwald-Bades statt, in dem das Wasser besonders flach ist. Ein Bäderland-Sprecher erklärte, die Kinder hätten bereits etwa die Hälfte der 25 Unterrichtsstunden absolviert, die Wassergewöhnung sei also bereits erfolgt. Ein Schwimmlehrer betreute zehn Kinder. Die näheren Umstände werden jetzt von der Polizei geklärt.

