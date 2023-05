Badesaison in Hamburg startet - Eichbaumsee freigegeben Stand: 11.05.2023 12:30 Uhr Noch ist die Wassertemperatur recht kühl, aber an den Hamburger Badegewässern beginnt am Freitag die Badesaison. Insgesamt laden 15 offizielle Stellen an 13 Badegewässern bis Mitte September zum Baden in ganz Hamburg und auf der Nordseeinsel Neuwerk ein, wie die Umweltbehörde am Donnerstag mitteilte.

Erstmals seit vielen Jahren ist auch der Eichbaumsee wieder zum Baden freigegeben. Allerdings nur an der Badestelle Ost - und auch nur, wenn es die Belastung durch Blaualgen zulässt. Mit temporären Sperrungen müsse weiterhin gerechnet werden, so die Behörde. Die Badestelle West am Eichbaumsee bleibe gesperrt.

Behörde: Wasserqualität wird regelmäßig untersucht

Die Wasserqualität wird laut Umweltbehörde während der Badesaison regelmäßig kontrolliert. Den Gewässern werden demnach Wasserproben entnommen, die dann im Hygieneinstitut untersucht werden. In diesem Jahr gab es bislang Messungen für das Naturbad Kiwittsmoor und den Stadtparksee, die beide unbedenklich waren.

Messergebnisse im Internet

Bei den Untersuchungen geht es in erster Linie um Darmbakterien. Außerdem werden vor Ort Sichttiefe und Wassertemperatur sowie der pH-Wert gemessen. Die aktuellen Ergebnisse kann man auf der Internetseite www.hamburg.de/badegewaesser sehen. Oder, so der einfache Hinweis der Behörde: "Wenn Sie ihre Füße im knietiefen Wasser nicht mehr sehen können, sollten sie nicht baden." Denn dann könnte der Befall durch Blaualgen zu groß sein.

Weitere Informationen Bäderland startet Pilotprojekt zum "Oben-ohne-Schwimmen" In zwei Hamburger Schwimmbädern ist das Schwimmen "oben ohne" je an einem Tag erlaubt. Es ist aber nicht vorgeschrieben. (02.05.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.05.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wasserqualität