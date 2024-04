Stand: 30.04.2024 18:31 Uhr Baby in Langenhorn ausgesetzt: Polizei sucht Zeugen

Die Hamburger Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen in einem rätselhaften Fall. Im vergangenen Oktober war im Heidberg-Klinikum in Langenhorn ein Baby in der Besuchertoilette ausgesetzt worden. Das Mädchen war gesund und keine 24 Stunden alt. Es war aber nicht in einem Krankenhaus geboren worden. Die Polizei hat nun und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

