Stand: 06.05.2024 19:30 Uhr Autofahrerin bleibt auf Gleisbett stecken

In Harburg ist eine 26-jährige Autofahrerin gestern Abend nach einem Abbiegemanöver mit ihrem Wagen im Gleisbett der Bahnstrecke aus Richtung Stade stecken geblieben. Ein Güterzug konnte noch rechtzeitig bremsen. Verletzt wurde niemand. Von einer Tankstelle an der Buxtehuder Straße aus bog die Fahrerin mit einem Beifahrer gegen halb neun verbotenerweise links ab, verlor dann die Kontrolle über ihr Auto und durchbrach einen Stahlzaun. Der Wagen kam im Gleisbett eines Güterzugs zum Stehen. Die Feuerwehr brauchte fast zwei Stunden, um ihn zu bergen. Warum die Frau die Kontrolle verlor, ist noch unklar. Weil auch der Verdacht besteht, dass sich die 26-Jährige aus Albanien illegal in Deutschland aufhält, nahm die Polizei sie mit auf die Wache. Noch in der Nacht wurde sie wieder entlassen.

