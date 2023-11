Auto fährt in Hamburger Hafenbecken Stand: 27.11.2023 09:53 Uhr Kurioser Unfall in Hamburg-Waltershof: Dort ist am Sonntagabend ein Auto von einer kleinen Deichstraße abgekommen und teilweise im Wasser gelandet.

Der Wagen mit zwei Personen an Bord kam am Genter Ufer von der Fahrbahn ab. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers fuhr das Auto über die Deichkante und kam dann erst rund zehn Meter tiefer an der Wasserkante im Dradenauhafen zum Stehen.

Eine 18-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Anschließend musste sich die Feuerwehr beeilen, um den Wagen schnell aus dem Hafenbecken zu holen. Denn durch das auflaufende Wasser drohte das Auto unterzugehen. Die Einsatzkräfte zogen es schließlich mit einer Seilwinde das Ufer hinauf.

