Ausfallende S-Bahnen verursachen Chaos im Hamburger Süden Stand: 21.09.2024 12:40 Uhr Starke Nerven müssen Fahrgäste heute im öffentlichen Nahverkehr im Hamburger Süden gefragt. Denn derzeit fahren zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook keine S-Bahnen. Und das führt schon ab Harburg zu Chaos.

Wer rund um Harburg gerade Richtung Norden muss, sieht es schon in der App des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV): Die S3 und S5 fahren maximal zum Bahnhof von Harburg. Da sollen Bahnsreisende dann in die Regionalbahn umsteigen. Doch das kann zur Zumutung werden. Denn einige Metronomzüge, die aus Uelzen kommen, sind schon proppevoll, ein Einstieg ist unmöglich. Deshalb drängeln sich Hunderte Fahrgäste auf den Gleisen 1 und 2 und warten auf Alternativen.

Regionalbahnen voll

Hinzu kommt, dass rund um den Bahnhof eine große Baustelle ist - denn der Harburger ZOB wird gerade umgebaut. Wer es endlich in die Regionalbahn geschafft hat, muss stehen, an einen Sitzplatz ist nicht zu denken. Am Hamburger Hauptbahnhof geht das Chaos weiter, weil auch dort schon Hunderte Menschen ungeduldig darauf warten, Richtung Süden zu kommen. Wer zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook pendelt, kann wenigsten in Busse steigen. Nach Angaben der S-Bahn Hamburg endet der Schienenersatzverkehr um 16 Uhr.

