Aurubis: Ermittlungen gegen den Vorstand nach Millionenbetrug Stand: 20.12.2023 06:00 Uhr Muss nach den Millionbetrügereien beim Hamburger Kupferproduzenten Aurubis ein Teil des Vorstands seinen Hut nehmen? Der Aufsichtsrat des Unternehmens schließt das nicht aus und lässt gegen die Vorstände ermitteln.

Fast 200 Millionen Euro beträgt der Schaden, den Diebe und Betrüger bei Aurubis angerichtet haben. Zunächst war im Frühsommer bekannt geworden, dass eine Bande vor allem Silber gestohlen haben soll, die Männer stehen derzeit vor Gericht.

Anwaltskanzlei soll Fall untersuchen

Bei einer Inventur danach kam ans Tageslicht, dass Aurubis bei Schrottlieferungen betrogen wurde. Die Täter sind noch nicht bekannt. Der Aufsichtsrat hat nun extra eine Anwaltskanzlei damit beauftragt zu untersuchen, wer im Vorstand für den Schaden verantwortlich ist.

Bericht soll Mitte Januar rauskommen

Der Bericht wird Mitte Januar erwartet, dann will der Aufsichtsrat um den ehemaligen Hamburger Umweltsenator Fritz Vahrenholt entscheiden, wie Aurubis am Dienstag bekannt gab. Man könne weder ausschließen, dass die amtierenden Vorstandsmitglieder ihr Amt fortführen, noch dass es zu einer vorzeitigen Trennung komme oder der Vorstand umstrukturiert werde, heißt es in einer Mitteilung.

Der Gewinn von Aurubis ist aufgrund des Schadens durch den Diebstahl und die Betrügereien deutlich eingebrochen. Heute will das Unternehmen die vollständigen Zahlen vorlegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.12.2023 | 06:00 Uhr