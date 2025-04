Aufruf zu Zuversicht: Hamburgs Bischöfin sieht Ostern als "Hoffnungstrotz" Stand: 20.04.2025 11:20 Uhr Hoffnung statt Sorge, Zuversicht statt Pessimismus - diese Gedanken bestimmten die Ostergottesdienste in den Hamburger Kirchen. Etliche Gläubige haben sich vor allem an Ostersonntag versammelt.

Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs hat Ostern als einen "einzigen Hoffnungstrotz" bezeichnet. Die Ostergeschichte vom auferstandenen Jesus zeige, dass die Liebe nicht totzukriegen sei, sagte Fehrs im ZDF-Fernsehgottesdienst am Ostersonntag in der evangelischen Christ-König-Kirche Hamburg. "Was für eine Botschaft in diesen wunden Zeiten, wo so viel Hass und Krieg und Tod die Menschen verzweifeln lässt."

Hamburger Bischöfin Fehrs: Positive Geschichten teilen

"Ostern heißt: Wir dürfen entschieden mit allem rechnen, vor allem mit dem Leben", so Fehrs, die auch Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist. Ostern sei der Mut zu glauben, dass Schmerz und Tränen vorübergehen und dass die Liebe immer das letzte Wort haben werde. Fehrs rief dazu auf, keine Angst vor dem Leben zu haben. "Teilt die guten Nachrichten, nicht nur die Katastrophenmeldungen. Erzählen wir einander die Geschichten vom gelingenden, guten Leben, die uns Kraft geben. Das brauchen wir jetzt in unserem Land".

Erzbischof Heße verweist auf gemeinsames Osterfest aller Konfessionen

Bereits an Karsonnabend hatte der Hamburger Erzbischof Stefan Heße zu mehr Zuversicht aufgerufen: "Dieser Tage sehen sich viele Menschen im Dunkeln, sie haben Angst und Sorge. Da ist es wichtig, dass in ihrer Dunkelheit Licht leuchtet", so Heße. "Ostern ist gottgeschenkt", fuhr der katholische Hamburger Erzbischof in seiner Botschaft zum Osterfest fort. Dieses Jahr strahle ein besonderes Licht in die Welt. Christinnen und Christen aller Konfessionen feiern das Osterfest erstmals seit 2017 am gleichen Termin. Das ist ein kraftvolles Zeichen: das Licht Christi, entzündet in Rom, Jerusalem, Kiew, Moskau, Hamburg und an vielen weiteren Orten, wo Gläubige sich heute versammeln".

Ökumenisches Treffen bereits an Karfreitag

In Hamburg haben zahlreiche Gottesdienste an Ostersonntag Gläubige in viele Kirchen gelockt. Schon an Karfreitag hatte unter dem Motto "Angst in der Welt - Haltung üben!" in Lübeck der ökumenische Kreuzweg stattgefunden.

