Asklepios Klinik Altona: Großeinsatz wegen mehrerer kleiner Brände Stand: 07.06.2024 12:35 Uhr Wegen mehrerer kleiner Feuer in der Asklepios Klinik Altona ist die Hamburger Feuerwehr am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz ausgerückt.

In dem Krankenhaus seien mindestens vier verschiedene Brandstellen gefunden worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Laut Polizei waren die Brandnester auf mehreren Etagen zu finden.

Feuer durch Klinikpersonal gelöscht

Verletzt wurde niemand. Die Patientinnen und Patienten konnten in ihren Zimmern bleiben. Der OP-Betrieb wurde jedoch zunächst eingestellt. Als die Einsatzkräfte in der Klinik ankamen, waren die Feuer bereits gelöscht - vermutlich durch das Klinikpersonal selbst.

Verdacht auf Brandstiftung

Die Polizei hat eine Frau in Gewahrsam genommen, die sich in der Nähe der Feuer aufgehalten hatte. "Es wird nun geprüft, ob es sich dabei um die Brandstifterin handelt", so eine Polizeisprecherin.

