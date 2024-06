Argentiniens Präsident Milei bekommt Auszeichnung in Hamburg Stand: 21.06.2024 20:54 Uhr Argentiniens Präsident Javier Milei kommt am Sonnabend zu einem Kurzbesuch nach Hamburg. Bevor der Rechtspopulist weiter nach Berlin reist, erhält er in der Hansestadt eine Auszeichnung - was wohl für Proteste sorgt.

Zum Auftakt seines Deutschland-Besuchs wird Milei in Hamburg am Nachmittag mit der Medaille der wirtschaftsliberalen Hayek-Gesellschaft ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung sollen, so die Hayek-Gesellschaft, Persönlichkeiten geehrt werden, die sich um die "Idee der Freiheit herausragende Verdienste erworben" haben. Auf der Veranstaltung tritt neben dem Rechtspopulisten Milei unter anderem der Rechtsaußen-Politiker und ehemalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, auf.

Protest-Demo geplant

In der Nähe des Veranstaltungsorts soll am Mittag eine Demonstration unter dem Motto "Kein Preis für die extreme Rechte - Keine Medaille für Milei" stattfinden.

Am Sonntag trifft Milei Scholz in Berlin

Am Sonntag will der selbsternannte "Anarcho-Kapitalist" Milei in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammentreffen. Das Programm des Besuchs wurde nach Angaben der Bundesregierung auf Wunsch der argentinischen Seite erheblich gekürzt: Anders als ursprünglich geplant, findet weder eine gemeinsame Pressekonferenz mit Scholz und Milei statt noch wird der argentinische Staatschef mit militärischen Ehren empfangen.

