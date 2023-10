Arbeiten für neuen Radstreifen auf der Reeperbahn gestartet Stand: 17.10.2023 06:00 Uhr Auf der Reeperbahn in Hamburg-St. Pauli haben am Dienstag Markierungsarbeiten begonnen. Stadtauswärts entsteht nun auch ein Fahrradstreifen - zunächst testweise. Später sollen auch die Gehwege saniert werden.

Bisher müssen Radfahrerinnen und Radfahrer auf der Reeperbahn stadtauswärts, also in Richtung Altona, auf der Straße fahren. Etwa 1.000 Menschen täglich nutzen diese Strecke. Für sie soll die Sicherheit erhöht werden, Arbeiter und Arbeiterinnen bringen dort auf einer Länge von 800 Meter gelbe Markierungen auf der Fahrbahn auf, um den Radverkehr von Autos und Motorrädern zu trennen.

Sicheres Radfahren soll ermöglicht werden

Laut Verkehrsbehörde wird der neue Radstreifen zwischen drei und vier Meter breit, was ein komfortables und sicheres Radfahren ermöglichen soll. Für den Autoverkehr entfällt damit auch in Richtung Nobistor eine der beiden Fahrspuren. Parkplätze gehen demnach aber nicht verloren. Vor knapp einem Jahr wurde bereits in die Gegenrichtung ein Radstreifen eingerichtet.

Nach Testphase sollen Gehwege saniert werden

Für den neuen Radstreifen gilt zunächst eine einjährige Testphase. Nach dem Jahr will die Stadt Hamburg dann auch die Gehwege zwischen Holstenstraße und Davidstraße sanieren.

