Anna-Politkowskaja-Platz in Hamburg-Rotherbaum eingeweiht Stand: 10.10.2024 11:14 Uhr Die regierungskritische russische Journalistin Anna Politkowskaja wurde 2006 ermordet, die Hintergründe wurden nie glaubhaft aufgeklärt. Seit Mittwoch ist nun ein Platz in Hamburg nach ihr benannt.

Der Platz liegt direkt an der Kreuzung Feldbrunnenstraße/ Ecke Binderstraße. Neben dem neuen Straßenschild wurde auch ein Gedenkstein für Anna Politkowskaja eingeweiht. Die Journalistin war an Wladimir Putins Geburtstag in ihrer Wohnung in Moskau ermordet worden. Zuvor hatte sie unter anderem kritisch über den Tschetschenien-Krieg, Korruption oder das organisierte Verbrechen in Russland berichtet.

Brosda: Journalisten in Deutschland zunehmend unter Druck

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) sagte bei einer Veranstaltung in der Zeit Stiftung Bucerius, die sich entscheidend für die Platzumbenennung eingesetzt hatte, dass auch in Deutschland Journalistinnen und Journalisten zunehmend unter Druck stünden.

Die Stiftung teilte mit, dass mit der Einweihung des Platzes Politkowskajas Arbeit und ihr unermüdlicher Einsatz für Pressefreiheit gewürdigt werde. Der Anna-Politkowskaja-Platz sei der erste nach ihr benannte Platz in Deutschland.

Mord an Politkowskaja nicht aufgeklärt

Zur Einweihung kamen auch Familienangehörige von Politkowskaja. Ihr Sohn Ilia wies darauf hin, dass der Mord auch 18 Jahre später nicht aufgeklärt sei. Die russischen Behörden würden ihrer Pflicht nicht nachkommen.

Weitere Informationen Hamburger Woche der Pressefreiheit 2024: Demokratie stärken Vom 13. bis 18. Oktober gibt es ein vielfältiges Programm mit internationalen Gästen, zahlreichen Diskussionen und Workshops. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.10.2024 | 12:00 Uhr