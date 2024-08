Angriff mit Cuttermesser in Hausbruch: Angeklagter will aussagen Stand: 27.08.2024 12:31 Uhr War es ein versuchter Mord? Das Hamburger Landgericht verhandelt erneut über einen Vorfall in der Silvesternacht vor vier Jahren. In Hausbruch soll ein 40-Jähriger einen anderen auf der Straße mit einem Cuttermesser angegriffen haben.

In der Neuauflage des Prozesses geht es um eine Tat, die sich in der Silvesternacht 2020 abgespielt hatte. Mehrere Männer hatten sich unter einem Hochhaus-Dach untergestellt, weil es regnete. Der Angeklagte kam dazu, er sprach die Männer an. Plötzlich zog der heute 40-Jährige ein Cuttermesser aus der Jacke und zielte damit laut Staatsanwaltschaft auf den Hals eines Mannes. Dieser konnte zurückweichen, er wurde nur am Kinn getroffen und verletzt.

Im ersten Prozess "an nichts erinnert"

In einem ersten Prozess hatte der Angeklagte, ein zweifacher Familienvater, behauptet, sich an nichts zu erinnern. Er wurde freigesprochen, weil er damals betrunken und unter Drogen und womöglich schuldunfähig war.

Der Bundesgerichtshof hob das Urteil aber auf, deshalb jetzt der neue Prozess. Die Bundesrichter hatten erklärt, dass die Annahme der Schuldunfähigkeit rechtlicher Nachprüfung nicht standhalte.

Angeklagter kündigt Geständnis an

Dieses Mal will sich der 40-Jährige zu den Vorwürfen äußern. Sein Anwalt hat eine schriftliche Erklärung angekündigt. "Verstehe ich das richtig, dass Sie die Tat einräumen wollen?", fragte die Richterin den Angeklagten am Dienstag - und der antwortete jetzt mit "ja".

