Angeklagter gesteht Angriff mit Cuttermesser in Hausbruch Stand: 27.08.2024 19:20 Uhr War es ein versuchter Mord? Das Hamburger Landgericht verhandelt erneut über einen Vorfall in der Silvesternacht vor vier Jahren. Im Stadtteil Hausbruch soll ein 40-Jähriger einen anderen auf der Straße mit einem Cuttermesser angegriffen haben.

Bei der Neuauflage des Prozesses hat der Angeklagte die Tat gestanden. In einer schriftlichen Erklärung, die verlesen worden sei, habe "der Angeklagte eingeräumt, die Tat in einem für ihn heute nicht mehr nachvollziehbaren Aggressionszustand verübt zu haben", teilte eine Gerichtssprecherin mit. Der Verteidiger des heute 40 Jahre alten Mannes hatte die Erklärung zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Hamburg bereits angekündigt.

Der Mann soll am 31. Dezember 2020 im Stadtteil Hausbruch versucht haben, einem anderen Mann in den Hals zu stechen. Dem laut Polizei damals 25 Jahre alten Mann gelang es jedoch, zurückzuweichen und die Hand des Angeklagten festzuhalten. Der angegriffene Mann erlitt dabei eine vier Zentimeter lange Schnittwunde am Kinn.

Im ersten Prozess "an nichts erinnert"

In einem ersten Prozess im Jahr 2022 hatte der Angeklagte, ein zweifacher Familienvater, behauptet, sich an nichts zu erinnern. Er wurde freigesprochen, weil er damals betrunken und unter Drogen und womöglich schuldunfähig war. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil aber auf, deshalb jetzt der neue Prozess. Die Bundesrichter hatten erklärt, dass die Annahme der Schuldunfähigkeit rechtlicher Nachprüfung nicht standhalte.

Im neuen Verfahren hatte die Vorsitzende Richterin dem Angeklagten dringend geraten, die Tat einzuräumen - falls die Vorwürfe zutreffen. "Der größte strafmildernde Grund ist ein Geständnis. Das wiegt tatsächlich am meisten", sagte sie.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.08.2024 | 13:00 Uhr