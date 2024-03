Stand: 29.03.2024 07:50 Uhr Altona: "Clean-Up-Strategie" gegen Müll-Problem

In Altona soll mehr getan werden, damit Haus- und Sperrmüll, Elektroschrott oder Kleidung nicht mehr illegal entsorgt und unerlaubt an die Straßen gestellt wird. Die Bezirksversammlung hat am Donnerstagabend auf Initiative der SPD-Fraktion eine "Clean-Up-Strategie" beschlossen. Sie beinhaltet unter anderem zusätzliche Mülleimer an Problem-Orten, eine verstärkte Überwachung durch "Wastewatcher" und eine Info-Kampagne für die Quartiere und den Schulunterricht.

