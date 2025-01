Alter Elbtunnel in Hamburg: Zwölftägige Sperrung ab Montag Stand: 15.01.2025 20:06 Uhr Hamburgs Alter Elbtunnel wird ab Montag für zwölf Tage wegen der laufenden Sanierungsarbeiten gesperrt. Konkret geht es um den Ausbau großer Stahlbauteile, die per Kran aus dem Schachtgebäude gehoben werden müssen.

Die Vollsperrung des Alten Elbtunnels beginnt nach Angaben der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) am Montag, den 20. Januar, um 5.30 Uhr und endet am 31. Januar um 20 Uhr. Der historische Tunnel an den St. Pauli-Landungsbrücken ist ein Magnet für Touristinnen und Touristen, er wird aber ebenfalls von Pendlerinnen und Pendlern genutzt. Pro Jahr queren rund eine Million Menschen zu Fuß und 300.000 Menschen mit dem Rad den Alten Elbtunnel. Autos sind seit Jahren verboten.

Arbeiten an der Weströhre schreiten voran

Das mehr als 100 Jahre alte Wahrzeichen der Hansestadt wird schon länger saniert. Die Oströhre ist bereits fertiggestellt. Die Arbeiten an der Weströhre sind in den letzten Zügen. Zu den umfassenden Sanierungsarbeiten gehört auch, den Fahrstuhlschacht zu überholen.

Hafenfähren als Alternative

Während der Sperrung müssen Nutzerinnen und Nutzer der beliebten Elbquerung auf den regulären Fährverkehr ab den Landungsbrücken ausweichen. Am Wochenende soll eine zusätzliche Fähre eingerichtet werden.

Der Alte Elbtunnel wurde 1911 eröffnet und galt damals als technisches Weltwunder.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.01.2025 | 19:30 Uhr