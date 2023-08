Altengamme: Trike erfasst Vater und Sohn - Elfjähriger tot Stand: 24.08.2023 18:00 Uhr In Hamburg-Altengamme ist ein elfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall mit einem Trike ums Leben gekommen, der Vater und die Fahrerin wurden schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei waren der Elfjährige und sein 41 Jahre alter Vater an der Haltestelle Gammer Weg gegen 13 Uhr ausgestiegen. Als sie hinter dem Linienbus die Straße überqueren wollten, wurden sie von dem dreirädrigen Motorrad erfasst.

Notfallseelsorger kümmern sich um Augenzeugen

Das Kind wurde dabei tödlich verletzt, der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 43 Jahre alte Trike-Fahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt, ihr 15-jähriger Sohn erlitt als Beifahrer leichte Verletzungen.

Polizei sucht Zeugen

Notfallseelsorger und -seelsorgerinnen kümmerten sich nach Angaben der Feuerwehr um mindestens zehn Fahrgäste des Linienbusses, die den Unfall offenbar mitansehen mussten. Der genaue Unfallablauf ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat die Unfallstelle mit einem 3D-Scanner abfotografiert und bittet Zeugen und Zeuginnen, sich zu melden.

Hauptdeich gesperrt

Der Altengammer Hauptdeich wurde zwischenzeitlich zwischen Altengamme und dem Borghorster Elbdeich in beide Richtungen gesperrt. An der Kreuzung Borghorster Elbdeich / Altengammer Hauptdeich war erst vor zwei Wochen eine Motorradfahrerin verunglückt, sie kollidierte mit einem Auto, stürzte auf die Straße und kam schwer verletzt in eine Klinik.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.08.2023 | 18:00 Uhr