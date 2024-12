A7 in Hamburg: 31-stündige Vollsperrung hat begonnen Stand: 06.12.2024 22:01 Uhr Die A7 in Hamburg ist an diesem Wochenende erneut voll gesperrt. Seit Freitagabend um 22 Uhr und noch bis Sonntag um 5 Uhr ist die Autobahn dafür rund um den Elbtunnel blockiert. Die Sperrung erfolgt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit Einschränkungen auf der Autobahn 7 in Hamburg rechnen. Auch der Elbtunnel ist betroffen. Grund für die 31-stündige Sperrung sind das Einheben und die Montage von mehreren neuen Verkehrszeichenbrücken.

Die Rampensperrungen an den Anschlussstellen Stellingen, Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof und Heimfeld haben am Freitag bereits um 21 Uhr begonnen.

Weiträumige Umleitung

Um die Vollsperrung zu umfahren, werden Autofahrende über die A1, A21 und B205 umgeleitet. Aus Süden kommend sollten sie ab dem Buchholzer Dreieck/Horster Dreieck über das Maschener Kreuz weiter auf der A1 fahren - dann über die A21 und die B205 wieder auf die A7. Aus Norden kommend sollten sie ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd auf die B205 fahren, dann über die A21 und A1 wieder auf die A7.

Die großräumige Umleitung wird an der Strecke über LED-Beschilderung durchgängig ausgewiesen. Großraum- und Schwerlasttransporte müssen die A7-Vollsperrung weiträumig umfahren, da eine Durchfahrt in beide Fahrtrichtungen nicht möglich ist.

Innerstädtische Ausweichstrecken

Innerstädtische Ausweichstrecken gibt es über die Anschlussstellen Hamburg-Stellingen im Norden und Hamburg-Heimfeld im Süden. Wer auf der A7 Richtung Süden fährt, kann in Hamburg-Stellingen abfahren und den Schildern "Elbbrücken" folgen. Wer von Norden aus in die Innenstadt will, kann auch bereits ab Hamburg-Schnelsen-Nord über die Flughafenumgehung B432 und B433 sowie die Alsterkrugchaussee fahren oder ab Hamburg-Schnelsen über die Kollaustraße Richtung City gelangen.

Wer in Richtung Norden fahren will, kann ab Hamburg-Heimfeld die Bedarfsumleitung U7 nutzen. Auf der B75 besteht die Möglichkeit in Richtung HH-Centrum zu fahren oder zur A1, um die weiträumige Umleitung oder den Hamburger Osten zur erreichen.

