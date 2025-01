82-Jährige in Hamburg mehrfach vergewaltigt: Prozess gestartet Stand: 28.01.2025 19:34 Uhr Vor dem Hamburger Landgericht muss sich seit Dienstagnachmittag ein Mann verantworten, der eine Seniorin mehrfach vergewaltigt haben soll. Am ersten Prozesstag schwieg der 36-Jährige.

Der Tatort: eine Wohnanlage im Stadtteil Hamm. Hier lebt die 82-Jährige im zweiten Stock. An einem warmen Tag im Juli lässt sie zum Lüften ihre Wohnungstür auf. Plötzlich steht ein Mann in ihrem Wohnzimmer. Er drückt sie erst auf das Sofa, dann zieht er sie ins Schlafzimmer und vergewaltigt sie. Etwa eine Woche später ein weiterer Überfall, offenbar ist es der gleiche Täter. Dieses Mal zieht er die Seniorin in eine Wohnung einen Stock tiefer und vergewaltigt sie dort.

36-Jähriger wegen weiterer Taten angeklagt

War es der jetzt Angeklagte? Der 36-Jährige sagt dazu nichts. Der vorbestrafte Mann ist noch wegen weiterer Taten angeklagt. Er soll vor eineinhalb Jahren in einem Café in Horn eine Frau wie aus dem Nichts angegriffen und misshandelt haben. Außerdem war er laut Anklage mehrfach gegenüber Polizisten aggressiv.

Liegt eine psychische Erkrankung vor?

Da das Gericht eine psychische Erkrankung des Mannes für möglich hält, soll er im Prozess von einem Psychiater begutachtet werden. Die Seniorin, die er vergewaltigt haben soll, wird erst Mitte März als Zeugin aussagen.

