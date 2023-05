67-Jährige in Blankenese getötet - Haftbefehl gegen Sohn Stand: 12.05.2023 18:05 Uhr In Hamburg-Blankenese ist am Donnerstag die Leiche einer 67-Jährigen gefunden worden. Am Freitag erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Sohn der Frau.

Dem 28-Jährigen werde Totschlag vorgeworfen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Liddy Oechtering. Er soll seine Mutter mit stumpfer Gewalt gegen den Kopf getötet haben. Bei dem Tatverdächtigen lägen Hinweise zu einer psychischen Erkrankung vor, teilte die Polizei mit. Oechtering sagte, der Beschuldigte solle zeitnah begutachtet werden. Möglicherweise werde er vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Sohn stellte sich der Polizei am Hauptbahnhof

Der 28-Jährige hatte sich nach Polizeiangaben am Donnerstag der Bundespolizei am Hauptbahnhof gestellt. Der junge Mann habe zu Streifenbeamten gesagt, dass er am Vortag seine Mutter umgebracht habe. Er wurde festgenommen.

Mögliches Tatmittel sichergestellt

Die Polizei überprüfte am Donnerstagnachmittag das Einfamilienhaus der Frau und fand die Leiche der 67-Jährigen. Auch ein mögliches Tatmittel sei sichergestellt worden, hieß es. Ermittler und Ermittlerinnen in weißen Schutzanzügen machten Fotos und sicherten Spuren.

Was sich genau in dem Haus abgespielt hat, ist noch unklar. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft übernahmen die Ermittlungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 12.05.2023 | 19:30 Uhr