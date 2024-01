30.000 Menschen bei Demo gegen Rechtsextremismus in Hamburg erwartet Stand: 27.01.2024 09:34 Uhr Die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" (FFF) hat für Sonntag eine Demonstration gegen Rechtsextremismus in Hamburg angekündigt. Sie wurde vom Jungfernstieg auf die Ludwig-Erhard-Straße verlegt. Das ist eine Reaktion auf den Massenandrang bei der Demo am Freitag vor einer Woche.

Die Kundgebung steht unter dem Motto "Hamburg steht zusammen - für Vielfalt und Demokratie" und soll um 14 auf der Ludwig-Erhard-Straße beginnen. Von dort soll ein knapp vier Kilometer langer Demonstrationszug durch die Innenstadt starten, wie FFF mitteilte. "Viele Teilnehmende haben sich letzten Freitag aufgrund der Enge auf dem Jungfernstieg nicht wohl gefühlt, der Abbruch der Versammlung war leider die logische Konsequenz", hieß es. Man wolle für Sonntag nicht nur für genügend Platz und Sicherheit sorgen, sondern auch sicherstellen, dass entsprechende Technik vorhanden sei. Die Polizei rechnet für Sonntag bislang mit 30.000 Teilnehmenden.

Zahlreiche Organisationen beteiligt

"Die Dynamik der letzten Tage ist beeindruckend: Deutschland steht auf und setzt ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und die AfD", sagte Annika Rittmann von FFF. "Sonntag wollen wir in Hamburg weitermachen, die nächste klare Botschaft senden und uns mit Tausenden schützend vor unsere Demokratie stellen." Mehr als 40 Organisationen rufen nach Rittmanns Angaben bisher zur Demo auf, darunter Greenpeace, der Mieterverein, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und das Hamburger "Bündnis gegen Rechts".

Demo zieht durch die Innenstadt

Die Demonstration soll von der Ludwig-Erhard-Straße über den Jungfernstieg, den Gänsemarkt, den Johannes-Brahms Platz und den Holstenwall durch die Innenstadt führen. Vorgesehen sind auch eine Rede der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer sowie ein Auftritt der Sängerin Alli Neumann.

Weitere Demo in Harburg

Ein breites Bündnis will bereits am heutigen Sonnabend in Harburg auf die Straße gehen. Dort startet der Protest gegen Rechtsextremismus um 17 Uhr auf dem Herbert- und Greta-Wehner-Platz. Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hat die Kundgebung angemeldet. Mit dabei sind unter anderem die Grünen, die CDU, FDP sowie die Linke. Außerdem der DGB, die "Omas gegen Rechts" sowie der Harburger Integrationsrat. Der Protest richtet sich gegen Rechtsextremismus, Hass und Hetze. 1.500 Demonstrierende sind zur Kundgebung in Harburg angemeldet.

