19-Jähriger baut nach Auto-Crash weiteren Unfall Stand: 25.11.2023 11:48 Uhr Gleich zwei Unfälle hintereinander hat ein 19-Jähriger am Freitagabend im Hamburger Stadtteil Kirchdorf verursacht. Nach dem ersten floh er mit so hoher Geschwindigkeit, dass es zu einem Folgeunfall kam.

Laut Polizei rammte der junge Mann beim Rückwärtsfahren zunächst einen stehenden Wagen - und fuhr davon, wie das "Hamburger Abendblatt" zuerst berichtete. Der Mann in dem angefahrenen Auto verfolgte ihn und der 19-Jährige setzte seine Fahrt in hohem Tempo fort. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, er touchierte ein weiteres Auto und fuhr dann frontal in einen am Straßenrand stehenden Baum.

19-jähriger Fahrer wird leicht verletzt

Der junge Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt, dass der Sachschaden insgesamt bei etwa 17.000 Euro liegt.

