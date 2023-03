186.000 ADAC-Einsätze in Hamburg Stand: 14.03.2023 19:35 Uhr In Hamburg sind die Autos seltener liegen geblieben. Die ADAC-Pannenstatitik verzeichnete im vergangenen Jahr vier Prozent weniger Einsätze. Das liegt aber auch am Wetter.

Zu 186.000 Pannen rückte der ADAC in Hamburg aus. Statistisch brauchte damit jedes vierte Auto die Gelben Engel. Sie rückten hier alle drei Minuten zu einem Einsatz aus.Der Rückgang von vier Prozent verblüfft, steigt doch die Lebensdauer der Wagen an. Christoph Tietgen vom ADAC Hansa klärt auf: "Das liegt am milden Winter. Gerade die Temperaturen sind entscheidend für die Haupt-Pannenursache, die Batterie. Je kälter, desto störungsanfälliger." Bei 43 Prozent war es die Battierie, bei 24 Prozent der Motor.

ADAC kommt auch bei defekten Fahrrädern

Auch bundesweit gab es mit 3,4 Millionen Einsätzen etwas weniger zu tun - aber auch viel Ungewöhnliches. "So mussten fast 61.000 Türen geöffnet werden, rund 9.000 mal war ein Marderbiss die Ursache und in knapp 7.000 Fällen war einfach nicht genug Kraftstoff im Tank", sagt Tietgen. Seit dem Sommer kommt der ADAC auch bei defekten Fahrrädern. 5.500 von ihnen wurden flott gemacht - fast immer nach einem platten Reifen.

