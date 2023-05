125 Jahre Altonaer Rathaus: Große Feier im Juni geplant Stand: 18.05.2023 08:06 Uhr In einem Monat, am 17. Juni, wird das Altonaer Rathaus 125 Jahre alt. Die Bezirksversammlung Altona richtet zum Jubiläum ein Fest mit Konzerten und Rundgängen aus.

Das Gebäude zwischen Palmaille und Elbchaussee ist in vielerlei Hinsicht einmalig: Mit seiner weißen Pracht, den hohen Säulen und dem riesigen Dreiecks-Relief am Dach überstrahlt Altonas Rathaus die Umgebung. Das Relief einer im Sturm kämpfenden Fischerfamilie stammt vom großen Bildhauer Ernst Barlach.

Prachtbau war früher ein Bahnhof

Was man nicht ahnt: Der Prachtbau im Stil der Neo-Renaissance war mal Altonas Bahnhof. Von 1844 an rollten von hier Dampfloks nach Kiel. Dann wurde der damalige Bahnhof zum Rathaus umgebaut - und 1898 eröffnet. An der Südseite kann man noch Torbögen des Bahnhofs erkennen.

Heute Sitz der Bezirksversammlung

Seit bald 125 Jahren ist das weiße Haus Sitz der Verwaltung und der Politik - nun der Bezirksversammlung. Das Standesamt im Altonaer Rathaus zählt zu den fünf beliebtesten Deutschlands und ist ständig ausgebucht. Trotz Denkmalschutz geht das Rathaus auch mit der Zeit. Gerade wird der erste Stock für Gemeinschaftsbüros umgebaut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort haben dann keine festen Schreibtische, sondern müssen rotieren.

Fest mit Rundgängen und Konzerten

Zum großen Fest am 17. Juni plant die Bezirksversammlung unter anderem Rundgänge und Konzerte. Alle Details zum Programm sind im Internet unter www.hamburg.de/altona/125-jahre-rathaus zu finden.

