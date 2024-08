11-Jähriger Intensivtäter: Erneut in Hamburg und auf Flucht Stand: 31.08.2024 07:04 Uhr Warum sich der 11-jährige Geflüchtete erneut in Hamburg aufhielt, ist unklar. Vor zwei Wochen hatte ein Gerichtssprecher bestätigt, dass der Junge eigentlich in einer geschlossenen Anstalt untergebracht sein sollte, die es in Hamburg aber nicht gibt. Nun ist er wieder auf der Flucht.

Offenbar war er zuletzt in der Jugendpsychiatrie des UKE untergebracht und sollte nun von dort wieder an den Kinder- und Jugend Notdienst in der Feuerbergstraße überstellt werden. Dort war er zuvor bereits mehr als 100 Mal abgehauen und hatte rund 70 Diebstähle begangen.

Polizeigewerkschaft spricht von behördlichem Versagen

Der minderjährige setzte sich am Freitag erneut ab und ist jetzt verschwunden. Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Thomas Jungfer sprach von einem gesamtbehördlichen Versagen, dass die Polizei nun ausbaden müsse.

Hamburg: Keine geschlossene Unterkunft für Kinder

Minderjährige können nur geschlossen untergebracht werden, wenn sie sich selbst oder andere gefährden. Da es in Hamburg keine geschlossene Unterkunft für Kinder und Jugendliche gibt, muss in dringenden Fällen ein Platz in einem anderen Bundesland gesucht werden.

Weitere Informationen Elfjähriger Serieneinbrecher in geschlossener Unterbringung Der Minderjährige, über den als Intensivtäter berichtet worden ist, war zuletzt offiziell im Kinder- und Jugendnotdienst in Hamburg untergebracht. mehr Elfjähriger Serieneinbrecher aus Hamburg offenbar in NRW Der Junge aus dem Hamburger Kinder- und Jugendnotdienst ist laut "Abendblatt" in Dortmund und Essen von der Polizei aufgegriffen worden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.08.2024 | 06:30 Uhr