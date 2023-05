"Feel Hamburg" mit Musiker Michael Schulte Stand: 31.05.2023 05:00 Uhr Lissabon 2018: Michael Schulte belegt mit seiner emotionalen Ballade "You Let Me Walk Alone" einen sensationellen vierten Platz beim ESC und holt Deutschland damit aus dem Tabellenkeller. Dieser Abend war der Beginn seiner Karriere.

"Ich war vor dem ESC an einem Punkt gewesen, wo ich dachte, okay, da passiert nichts. Ich musste da die Hälfte meiner Tour absagen", erinnert sich Michael Schulte an die Zeit vor seinem erfolgreichen Auftritt in Lissabon. Damals war er drauf und dran, seine Ambitionen auf ein Leben als Musiker aufzugeben und auf eines seiner beiden anderen Standbeine umzuschwenken - er hatte an der Uni Hamburg Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert und eine Agentur für Influencer mit aufgebaut. Dann kam bekanntlich alles anders. Michael Schulte wurde Vierter, seine Karriere ging steil nach oben und ein Ende ist nicht in Sicht. "Es hört ja irgendwie nicht auf, dass die Songs so gut funktionieren, die ich rausbringe", freut sich der Sänger.

Für Deutschlands ESC-Vertreter 2023 "Lord Of The Lost" hat der Sänger nur lobende Worte. "Ich fand, dass die eigentlich erfrischend und gut waren, eine tolle Show abgeliefert haben. Ich habe davor sogar gesagt: Damit werden wir nicht Letzter." Warum es dann doch wieder nur Platz 26 geworden ist, das kann sich Michael Schulte auch nicht erklären.

Erst der Rasen dann das Grillen

So gerne der rothaarige Sänger auch auf der Bühne steht und mit seinen Fans feiert, so sehr genießt er mittlerweile sein ruhiges Leben auf dem Land. Denn Michael Schulte und seine Frau haben vor einigen Jahren der Großstadt den Rücken gekehrt und leben heute in malerischer Umgebung. "Meine Frau ist auch vom Dorf. Und wenn du dörflich aufwächst, dann möchtest du das auch mit deiner Familie, dass deine Kinder in der Natur aufwachsen." Auch die Gartenarbeit, die er früher, als er noch bei seinen Eltern gelebt hat, sehr lästig fand, entspannt ihn heute. "Das konnte ich mir mit Zwanzig nicht vorstellen, dass das irgendwie echt schön ist, um den Kopf frei zu kriegen", schwärmt Schulte und räumt aber auch ein, dass das Grillen mit der Familie genauso schön sei.

Die wichtigsten Ziele sind erreicht

Michael Schulte ist ein durch und durch bodenständiger Mensch und er ist sich seines Glücks sehr bewusst. Große Wünsche für die Zukunft hat er nicht mehr, denn die beiden größten Ziele seines Lebens hat er bereits erreicht. "Einen kleinen Hit zu haben, das Ziel habe ich zum Glück schon mehrfach erreicht und eine Familie zu gründen, Papa zu werden. Das kann ich auch abhaken." Er freut sich über sein harmonisches Familienleben und darauf, zusammen mit seiner Frau den fünften Hochzeitstag ganz alleine zu feiern. Die Kinder gehen dann ganz klassisch zu Oma und Opa.

Bei "Feel Hamburg" erzählt Michael Schulte im Gespräch mit Britta Kehrhahn auch, wie er seine Schüchternheit überwunden hat, warum ihn der Vergleich mit Ed Sheeran nicht stört und gibt einen Ausblick auf seine Show beim NDR Festival in Harburg auf dem Rathausplatz am 1. Juli.

