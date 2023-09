100-Jährige in Hamburg getötet - Haftbefehl gegen Enkel Stand: 08.03.2023 12:03 Uhr Ein Mann soll am Montagmorgen seine Großmutter im Hamburger Stadtteil Stellingen getötet haben. Im Zuge der Ermittlungen bei der Hamburger Mordkommission und der Staatsanwaltschaft wurde nun ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 37-jährige Enkel auf den Kopf und Nacken seiner Großmutter eingeschlagen haben. Die 100-Jährige kam bei der Attacke ums Leben. Gegen vier Uhr morgens wählte der Mann den Notruf und gestand der Polizei den tödlichen Angriff.

Enkel ließ sich ohne Widerstand festnehmen

Die Beamtinnen und Beamten fuhren zur Wohnung an der Ernst-Horn-Straße und trafen dort auf den Mann. Er ließ sich ohne Widerstand festnehmen. In der Wohnung entdeckten die Beamten auch den leblosen Körper der Seniorin. Die Leiche soll nun im Institut für Rechtsmedizin obduziert werden.

Haftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag

Am Mittwoch teilte die Hamburger Polizei mit, dass wegen des Verdachts des Totschlags ein Haftbefehl gegen den 37-Jährigen erlassen worden ist. Der Tatverdächtige lebte nach Angaben der Polizei nicht in der Wohnung seiner Großmutter. Weitere Personen seien nicht anwesend gewesen. "Zum Motiv können wir noch keine Angaben machen", sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Das sei Gegenstand der Ermittlungen, die die Mordkommission führt.

AUDIO: Enkel soll hundertjährige Oma umgebracht haben (1 Min) Enkel soll hundertjährige Oma umgebracht haben (1 Min)

