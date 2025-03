Stand: 23.10.2024 14:55 Uhr N-JOY Podcast: "Pony & Bart" mit Martina und Greg

Endlich ist es soweit: Ab sofort sind Martina und Greg aus der N-JOY Morningshow mit ihrem ganz besonderen Wochen-Recap am Start!



Seit über einem Jahr moderieren Martina und Greg gemeinsam die N-JOY Morningshow. Und obwohl die beiden abgesehen vom frühen Weckerklingeln und ihrer gemeinsamen Show ziemlich unterschiedliche Leben führen - Greg kommt aus Berlin und lebt in der Hamburger City, Martina ist geborene Norddeutsche und wohnt mit ihrem Mann auf dem Land in Schleswig-Holstein - hat sie die gemeinsame Zeit zusammen geschweißt.

Deswegen gehen Martina und Greg jetzt den nächsten Step - mit ihrem eigenen gemeinsamen Podcast!

AUDIO: Trailer: "Pony & Bart" mit Martina und Greg – ab 19.01.24 (1 Min) Trailer: "Pony & Bart" mit Martina und Greg – ab 19.01.24 (1 Min)



Podcast "Pony & Bart": Euer Wochenrückblick mit Martina und Greg

In "Pony & Bart" blicken Martina und Greg jeden zweiten Freitag zurück auf die Woche. Sie besprechen aktuelle Themen, gemischt mit einer Prise Privatem. Außerdem gibt es im Podcast einen Blick hinter die Kulissen des Morningshow-Alltags.

Dabei nutzen sie die Fünf-Finger-Methode:



"Pony & Bart": Jetzt reinhören und abonnieren!

Ab sofort gibt's alle zwei Wochen freitags eine neue Folge - direkt hier auf N-JOY.de, in der ARD Audiothek, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

Klickt und hört euch rein und abonniert den Podcast direkt, um keine Folge zu verpassen! Wir freuen uns, wenn ihr am Start seid und auch euer Feedback zum Podcast da lasst!



Martina und Greg: Über die Hosts

Martina ist ein echtes Nordlicht – sie kommt aus Elmshorn in Schleswig-Holstein. Nach ihrem Abitur hat sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau begonnen, die sie aber nach zwei Monaten abgebrochen hat, um ihren eigentlichen Traum zu verwirklichen: Moderatorin im Radio zu werden und nebenbei als Stand-Up-Comedian durch Deutschland zu tingeln.

Greg ist gebürtiger Berliner mit polnischen Wurzeln. Während einer Auszeit in Portugal haben er und seine Freundin Caro den Straßenhund Jules adoptiert. Gemeinsam sind die drei Wahl-Norddeutschen von Halle an der Saale, wo Greg bei MDR Sputnik gearbeitet hat, nach Hamburg gezogen. Wenn er nicht gerade mit seinem Hund unterwegs ist, spielt Greg Basketball, kauft die hundertste Lichterkette ("für Gemütlichkeit!") oder sucht den besten vegetarischen Döner. Sein neuestes Hobby seit eineinhalb Jahren: früh aufstehen, um mit euch in den Tag zu starten!

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 25.10.2024 | 06:00 Uhr