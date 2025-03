Deutscher Radiopreis: Die N-JOY Morningshow ist nominiert! Stand: 01.08.2024 06:00 Uhr Eure N-JOY Morningshow ist als "Beste Morgensendung" für den Deutschen Radiopreis 2024 nominiert und hat damit Chancen auf die wichtigste Auszeichnung der Radioszene!

Seit zwei Jahren moderieren Martina und Greg eure N-JOY Morningshow zusammen. Anfang 2024 ist ihr gemeinsamer Podcast "Pony und Bart" an den Start gegangen.

Nun steht fest: Eure N-JOY Morningshow ist in der Kategorie "Beste Morgensendung" für den Deutschen Radiopreis 2024 nominiert! Martina und Greg haben die Chance auf die wichtigste Auszeichnung der Radioszene!

N-JOY Morningshow: Nominierung als "Beste Morgensendung"

Martina und Greg starten mit euch in den Tag. Egal, wie viel Stress, Probleme oder Sorgen am Tag auf euch zukommen – Martina und Greg nehmen sich jeden Morgen mit euch gemeinsam Zeit für Dinge, die uns allen gut tun: gute Musik, zusammen lachen, Spaß haben und uns gegenseitig inspirieren. Ihr erfahrt, was auf der Welt gerade los ist, aber bekommt nicht nur die schlechten Nachrichten, sondern auch die positiven und hoffnungsvollen. Und ganz wichtig: Ihr seid als Community ein wichtiger Teil der Show:

Wir wollen nicht nur Radio für die Menschen im Norden machen, sondern vor allem mit den Menschen. Das heißt: Ihr könnt Themen vorschlagen, ihr könnt Kritik und Feedback äußern und die Sendung jeden Tag mitgestalten. Martina und Greg aus eurer N-JOY Morningshow

Deutscher Radiopreis 2024: Daumen drücken!

Der Deutsche Radiopreis wird am 5. September 2024 in Hamburg verliehen. Zum 15. Mal werden die besten Radiomacherinnen und Radiomacher Deutschlands ausgezeichnet.

Bei der Preisverleihung im vergangenen Jahr wurde der N-JOY Reeperbus als "Bestes Musikformat" ausgezeichnet. Für N-JOY war es der neunte Radiopreis in zehn Jahren.

In diesem Jahr gibt es Nominierte in zehn Kategorien. Die Veranstaltung wird im Radio, per Livestream im Netz und im Fernsehen übertragen. Katrin Bauerfeind moderiert die Gala, Thorsten Schorn kommentiert für die Radiosender.

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung – das ganze Team freut sich und drückt alle Daumen!

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 01.08.2024 | 06:00 Uhr